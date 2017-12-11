Неизвестный похитил Lexus стоимостью почти в 7 миллионов рублей на юге столицы

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Неизвестный украл иномарку стоимостью 6,8 миллиона рублей на юге столицы. Инцидент произошел в районе Братеево.

"От гражданина 1986 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица Борисовские пруды, дом 16, корпус 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей гражданину автомашины Lexus LX 570", – цитирует пресс-службу столичного управления МВД Агентство "Москва".

Как отметили представители ведомства, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о краже.