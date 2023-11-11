Израиль понизил оценку количества убитых 7 октября с 1,4 до 1,2 тыс человек

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Израильские власти понизили оценку количества убитых радикальной палестинской организацией ХАМАС 7 октября с 1,4 до 1,2 тысячи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Израиля Лиора Хайята.

"Около 1,2 тысячи – это официальное число жертв резни 7 октября. Оценка была обновлена в четверг", – уточнил он.

Дипломат уточнил, что такое число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. При этом Хайят подчеркнул, что это лишь обновленная оценка, а не окончательный итог. По его словам, число может измениться, когда будет закончено опознание всех тел.

По данным Минздрава сектора Газа, с начала боевых действий в анклаве погибли 11 078 человек, пострадали более 27,4 тысячи. Среди погибших значатся 4 506 детей, 3 027 женщин и 678 пожилых людей.

Стало известно, что армия Израиля взяла под контроль 11 укрепленных военных позиций радикалов ХАМАС в секторе Газа с начала боевых действий на территории анклава.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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