Таксист, угрожавший самоубийством в офисе "Яндекса", принес извинения

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Таксист, который угрожал самоубийством в офисе "Яндекс.Такси", принес извинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Она сообщила, что "Яндекс" известил ее о публикации видеоролика в Сети, где он приносит извинения. По ее словам, у таксиста были претензии лишь технического порядка, которые он готов обсудить с сотрудниками сервиса.

"Они выразили такое согласие с ним обсудить те технические вопросы, которые есть. Но и в своем выступлении он отметил, что задолженности по заработной плате у него не было и он все расчеты получил вовремя и в полном объеме", – заявила Потяева.

В "Яндекс.Такси" также опровергли информацию о задолженности. В сервисе сообщили, что всем партнерам средства перечисляются своевременно.

Ранее сообщалось, что таксист приехал в офис "Яндекс.Такси" и начал угрожать самоубийством. Он требовал встречи с генеральным директором компании. Впоследствии его задержали и доставили в полицию.