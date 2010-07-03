В Кувейте россиянку приговорили к 15 годам за растрату госсредств

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В Кувейте суд приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, сообщает РИА Новости.

Весной прошлого года Лазареву приговорили к десяти годам по обвинению в невыполнении работ по созданию портового хаба. Адвокаты подали апелляцию, и в начале мая суд снял с россиянки обвинения, разрешив освободить под залог более чем в 65 миллионов долларов.

Таким образом, Лазарева продолжала находиться под стражей и вышла на свободу только когда сумму залога снизили до 3,29 миллиона долларов.

Лазареву, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, задержали в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти.

Им инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба.

Лазаревой надлежит вернуть около 2,4 миллиона долларов и выплатить штраф более чем в 7 миллионов долларов совместно с другим обвиняемым. После отбытия заключения ее депортируют из страны.

Защита Лазаревой настаивает, что растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью. Россиянка намерена обжаловать решение в апелляционном суде.