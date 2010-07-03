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Происшествия

20:44

Информацию о смерти организатора "Белых касок" подтвердили

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал "На Видео Видно"

Организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье. Турецкая полиция начала расследование по факту смерти мужчины. Об этом сообщает РИА Новости.

"C потрясением и скорбью мы узнали о смерти основателя и директора организации Mayday Rescue, которая поддерживает "Белые каски", – отметили в организации.

По информации турецких СМИ, тело мужчины в саду дома в Стамбуле обнаружили его соседи. По предварительным данным, он упал с большой высоты. В его доме в момент смерти не было посторонних.

Британское издание The Independent посчитало, что к смерти Ле Мезюрье может быть причастна Москва. В министерстве иностранных дел России отвергли подобные подозрения. В ведомстве напомнили, что Россия давно привлекает внимание мировой общественности к "циничным преступлениям псевдогуманитарной организации "Белые каски".

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал заявление Госдепа США о том, что Россия ставит "Белые каски" в опасное положение в Сирии, когда обвиняет в дезинформации.

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