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Происшествия

16:52 (обновлено 11.11.2019 17:59)

Съемочная группа телеканала Россия 24 попала под обстрел в ДНР – СМИ

происшествия

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Съемочная группа телеканала Россия 24 попала под обстрел в населенном пункте Ясное. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня, в период с 13:00 до 14:30, представитель пресс-службы Народной милиции ДНР и съемочная группа ВГТРК Россия 24 осуществляли подготовку репортажа о последствиях обстрелов населенного пункта Ясное со стороны ВСУ. В ходе съемок мест повреждений журналисты попали под обстрел", – заявил представитель милиции.

По его словам, обстрел шел с позиций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Съемочной группе удалось укрыться от обстрела в подвале одного из зданий.

"До настоящего времени они не выходили на связь. Потерь среди представителей СМИ и пресс-службы управления НМ ДНР нет", – добавил он.

В свою очередь, пресс-служба ВГТРК опровергла сообщения о том, что съемочная группа компании попала под обстрел на территории самопровозглашенной республики.

Летом нынешнего года сообщалось, что под обстрел на трассе Донецк – Горловка, в районе ясиноватского блокпоста, попали журналисты ВГТРК. Съемочную группу укрыли в безопасном месте. В результате никто не пострадал.

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