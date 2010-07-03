Взрывчатое вещество обнаружили у москвича при задержании за распитие алкоголя

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали в центре столицы молодого человека с пакетом, в котором находилось взрывчатое вещество. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 19-летнего молодого человека задержали и доставили в отделение полиции за распитие алкоголя на улице Новый Арбат.

"При личном досмотре в кармане куртки у юноши нашли полиэтиленовый пакет с надписью Dark Horse с порошкообразным веществом светлого цвета. Как показало исследование Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России от 10 ноября, изъятое является самодельным инициирующим взрывчатым веществом, масса составила около 44 граммов", – рассказал собеседник агентства.

При обыске в квартире задержанного было изъято четыре стеклянных бутылки с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра и бутылка с металлическим порошком объемом 0,5 литра.

По факту обнаружения взрывчатого вещества возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали москвича за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. При обыске в квартире подозреваемого на улице Обручева нашли 141 патрон различного калибра, револьвер, изготовленный промышленным способом в 1929 году, ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 и ручную противотанковую гранату РПГ-40, снаряженные бризантным взрывчатым веществом.