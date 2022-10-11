Задержаны два участника нападений на военных на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали двух участников нападений на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ и пресс-службу СК.

Причастных к вооруженным нападениям граждан России Тахира Бегельдиева и Адильхана Елманбетова задержали в Нефтекумске и Томске.

В СК уточнили, что Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. В ходе нападения на томских десантников тогда погибли 99 человек, сообщили в ФСБ.

Следствие по данному делу выступает за избрание меры пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу.

"Елманбетов также проверяется на причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", – заявили в СК.

Ранее полиция задержала совершивших нападение на инкассатора в Орске. Один из напавших на инкассатора покончил с собой при задержании, другой был доставлен в отдел полиции.

До этого в Москве был задержан злоумышленник, бросавшийся на людей с ножом. Мужчину задержали находившиеся неподалеку старшие сержанты Андрей Потапов и Максим Кокота.

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