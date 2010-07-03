Мужчину нашли мертвым у общественного туалета в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы у общественного туалета найден труп мужчины. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего.

"В Климентовском переулке обнаружено тело неизвестного мужчины примерно 50 лет. Покойный плотного телосложения, среднего роста, с рыжими волосами. На лбу имеются гематомы", – рассказал Агентству "Москва" источник в полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине на северо-востоке Москвы. Тело обнаружили в одной из квартир дома на Челюскинской улице 9 октября. Судмедэксперты установили, что смерть наступила около суток назад.

Накануне также стало известно, что в квартире в подмосковных Химках полицейские обнаружили тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения. Внешних признаков насильственной смерти при этом не было. Также в помещении присутствовал порошок белого цвета, который направили на химическое исследование.

