Медики вскрыли мозг стрелка из Лас-Вегаса

Фото: ТАСС/David Denney/Zuma

Врачи вскрыли мозг 64-летнего Стивена Пэддока, расстрелявшего посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Медики намерены изучить центральный отдел нервной системы мужчины.

Ранее брат стрелка предположил, что у того могла быть опухоль в голове. Однако шерифа округа Кларк Джо Ломбардо опреверг это, заявив, что никаких новообразований в мозге Пэддока не обнаружено, сообщают "Аргументы недели".

Шериф отметил, что мотивы Пэддока, вероятней всего, так и останутся не выясненными.

В ночь с 1 на 2 октября около гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. Стивен Пэддок из окна своего гостиничного номера на 32-м этаже расстрелял посетителей музыкального фестиваля.

Погибли 59 человек, 527 ранены. Сам стрелок покончил с собой до прибытия полиции.

Ранее в гостиничном номере стрелка нашли записку, которая содержала расчеты о том, куда ему нужно было целиться, чтобы жертв было как можно больше.

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