Пожилая пара погибла при очистке канализационного колодца под Саратовом

11 сентября, 22:35
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Во время очистки канализационного колодца в Балашовском районе Саратовской области погибла пожилая семейная пара. По данному факту организована проверка, сообщает областное управление СК РФ.
Согласно предварительным данным, близкие супругов обеспокоились, что пара не приехала к ним в назначенное время. Они попросили соседей навестить их. В доме мужа и жены не оказалось, их тела нашли в канализационном колодце во дворе.
"Следователи СК осмотрели место происшествия. В колодце обнаружена лестница и шланг. По предварительным данным, погибшие производили очистку колодца… Их смерть могла наступить вследствие отравление газами, скопившимся в канализационном колодце", – говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Воронежской области на 621-м километре дороги М-4 "Дон" столкнулись три автомобиля и автобус, в результате чего пострадали шесть человек, в числе которых три ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: