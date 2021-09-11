Пожилая пара погибла при очистке канализационного колодца под Саратовом

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Во время очистки канализационного колодца в Балашовском районе Саратовской области погибла пожилая семейная пара. По данному факту организована проверка, сообщает областное управление СК РФ.

Согласно предварительным данным, близкие супругов обеспокоились, что пара не приехала к ним в назначенное время. Они попросили соседей навестить их. В доме мужа и жены не оказалось, их тела нашли в канализационном колодце во дворе.

"Следователи СК осмотрели место происшествия. В колодце обнаружена лестница и шланг. По предварительным данным, погибшие производили очистку колодца… Их смерть могла наступить вследствие отравление газами, скопившимся в канализационном колодце", – говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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