Электричка сбила двух мужчин в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Электропоезд сбил двух мужчин на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье.

Об этом сообщили Агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что один из пострадавших от полученных травм скончался. Инцидент произошел в районе станции "Ленинская".

На месте происшествия работают транспортные полицейские. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

3 сентября аналогичный инцидент произошел на Савеловском направлении МЖД, где поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку.