Кальянщика задержали за кражу из сумки посетительницы в Москве

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Кальянщика бара в центре столицы задержали по подозрению в краже, передает Агентство "Москва".

Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 7 сентября. К оперативникам обратилась 32-летняя уроженка Красноярского края.

Женщина сообщила, что в помещении бара Baga Bar на улице Пятницкая кто-то похитил из ее сумочки 6,8 тысячи рублей. 9 сентября задержали 28-летнего сотрудника заведения.

Отмечается, что в отношении приезжего из Самарканда возбудили уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что из подъезда дома в Басманном районе украли велосипед стоимостью более 100 тысяч рублей.