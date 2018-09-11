11 сентября 2018, 13:32Происшествия
В Домодедове подтвердили смерть пассажира в здании аэропорта
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пассажир умер в здании аэропорта Домодедово, сообщает Агентство "Москва". В пресс-службе авиаузла подтвердили инцидент.
73-летнему пассажиров стало плохо 10 сентября у стойки регистрации, когда он получал билет в Стокгольм. На место прибыла врачебная бригада, однако после проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали его смерть.
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