В Иркутской области обрушилась часть здания школы

Фото: МЧС России по Иркутской области

Переход между двумя корпусами школы обрушился в селе Уян Куйтунского района Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Обрушение произошло около 9:00 местного времени во вторник, 11 сентября. Никто из учащихся и персонала не пострадал. После ЧП занятия в школе отменили.

В МЧС уточнили, что обрушилась стена в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Это произошло в результате разрушения одной поддерживающей колонны, которое повлекло за собой проседание плит перекрытия.

В администрации школы заявили, что переход был признан аварийным еще в декабре 2009 года. С тех пор он не использовался и был закрыт для доступа.

Сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на мэра Куйтунского района Андрея Полонина сообщает, что "дети туда не заходили", а ненужный переход в скором времени планировалось пустить под снос. Занятия в школе возобновятся после того, как разрешение даст специальная комиссия, выехавшая на место происшествия.

Теперь школьные занятия могут перенести в здание социально-культурного центра и в здание администрации Уяна.