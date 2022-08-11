Судно с 30 пассажирами на борту перевернулось на реке в Индии – СМИ

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Судно с 30 пассажирами на борту перевернулось на реке Ямуна в центральном индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Жертвами трагедии стали по меньшей мере 20 человек. На месте ЧП продолжается спасательная операция.

В чрезвычайных службах предупредили, что число погибших может возрасти.

Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане. На борту находились 34 пассажира, все они были спасены и доставлены на берег. По данным ведомства, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что прогулочный катер столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. На борту находились четыре человека, троим из них понадобилась медицинская помощь. Разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло.