Пожар произошел на территории завода теплоизоляционных материалов в Подмосковье

11 августа, 23:09
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
На территории завода "Тепофол" в подмосковной Кашире вечером в среду, 11 августа, загорелось помещение. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
По данным министерства, сообщение о возгорании поступило в 21:31 по московскому времени.
"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в одном из помещений на территории завода <...>. Эвакуация проведена до прибытия пожарных подразделений", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что в 22:40 пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.
"В 22.40 локализация на площади 1 000 квадратных метров", – сообщает пресс-служба МЧС.
Ранее пожар произошел на складе на территории фарфорового завода в подмосковных Речицах. По данным спасателей, горел поролон. В тушении были задействованы 57 человек и 17 единиц техники.
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