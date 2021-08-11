Пожар произошел на территории завода теплоизоляционных материалов в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

На территории завода "Тепофол" в подмосковной Кашире вечером в среду, 11 августа, загорелось помещение. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

По данным министерства, сообщение о возгорании поступило в 21:31 по московскому времени.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в одном из помещений на территории завода <...>. Эвакуация проведена до прибытия пожарных подразделений", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в 22:40 пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В 22.40 локализация на площади 1 000 квадратных метров", – сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее пожар произошел на складе на территории фарфорового завода в подмосковных Речицах. По данным спасателей, горел поролон. В тушении были задействованы 57 человек и 17 единиц техники.