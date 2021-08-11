Почти на 40% выросло число преступлений в столичном метро с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года число преступлений в московском метро выросло на 39,5%. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

С января по июль 2021 года в московском метрополитене зарегистрировано 788 преступлений, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В публикации отмечается, что в общей сложности за 7 месяцев в Москве зарегистрировано 84 741 преступление (на 0,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года). По сведениям прокуратуры, за это время в столице совершено 100 убийств, 194 разбоя и 1 041 грабеж.

В ведомстве сообщают и о росте числа изнасилований. За 7 месяцев 2021 года зарегистрировано 73 преступления сексуального характера (на 23,7% больше показателей прошлого года).

Ранее в МВД России составили портрет среднестатистического преступника в стране. Чаще всего, по данным министерства, преступления совершают граждане мужского пола, не имеющие постоянного дохода. 58% преступников ранее привлекались к ответственности за правонарушения. При этом каждое третье преступление россияне совершали в состоянии алкогольного опьянения.