Почти на 40% выросло число преступлений в столичном метро с начала года

12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала года число преступлений в московском метро выросло на 39,5%. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
С января по июль 2021 года в московском метрополитене зарегистрировано 788 преступлений, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В публикации отмечается, что в общей сложности за 7 месяцев в Москве зарегистрировано 84 741 преступление (на 0,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года). По сведениям прокуратуры, за это время в столице совершено 100 убийств, 194 разбоя и 1 041 грабеж.
В ведомстве сообщают и о росте числа изнасилований. За 7 месяцев 2021 года зарегистрировано 73 преступления сексуального характера (на 23,7% больше показателей прошлого года).
Ранее в МВД России составили портрет среднестатистического преступника в стране. Чаще всего, по данным министерства, преступления совершают граждане мужского пола, не имеющие постоянного дохода. 58% преступников ранее привлекались к ответственности за правонарушения. При этом каждое третье преступление россияне совершали в состоянии алкогольного опьянения.
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