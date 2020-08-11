Водитель иномарки сбил двух детей в Ступине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель кроссовера Renault Duster сбил двух детей в Ступине. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, в 17:25 11 августа в Ступино на улице Горького водитель автомобиля Renault Duster совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов", – рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Как уточняется, две девочки (восьми и девяти лет) перебегали дорогу в неположенном месте. По факту произошедшего была инициирована проверка.

В Приморье в начале августа под колеса автомобиля попали мать и двое детей. Водитель машины тормозил перед пешеходами, однако из-за столкновения с другим водителем по инерции продвинулся вперед. Пострадавших оперативно доставили в больницу.

