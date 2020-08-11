Расследование дела в отношении экс-главы Железнодорожного завершено

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего главы Железнодорожного Евгения Жиркова и акционера АО "Мостроймеханизация-5" Обида Ясинова, сообщает пресс-служба СК России.

"Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки" в зависимости от роли каждого", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Жирков в качестве главы муниципального образования в 2014-2015 годах принял решения в пользу застройщика АО "Мостроймеханизация-5", реализовавшего проект по возведению жилого квартала. За это получил от Ясинова нежилые помещения площадью более 1 тысячи квадратных метров и две квартиры в общей стоимостью более 80 миллионов рублей.

"Передачу имущества замаскировали под многочисленные финансово-хозяйственные сделки между организациями", – добавили в СК.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд рассмотрит дело бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам одного из московских УВД и 47-летнего жителя столицы, которые обвиняются в попытке получить взятку.