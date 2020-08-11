Избитый Широковым футбольный судья обратился в полицию

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Арбитр Никита Данченков, которому нанес травмы экс-футболист сборной России Роман Широков, написал заявление в полицию. Об этом сообщает ТАСС.

"Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее", – рассказал глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

Функционер подчеркнул, что состояние здоровья Данченкова нормальное. Рефери получил в больнице справки о травмах, после чего направился в правоохранительные органы.

По словам Французова, Широков принес извинения в своем Instagram-аккаунте. При этом ни с самим пострадавшим, ни с Московской федерацией футбола игрок не связывался.

Об инциденте стало известно накануне, когда видеоблогер Герман Попкой, организовавший турнир любительских команд, рассказал, что в ходе одной из игр футболист Роман Широков напал на арбитра. На видео видно, как судья показал предупреждение игроку, а тот в ответ начал драку.

