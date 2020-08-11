Суд арестовал подозреваемого в серии краж после подтопления в Рузе

13:22
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Подмосковный суд арестовал подозреваемого в серии краж после подтопления в Рузском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области.
В ходе следственных мероприятий был задержан 42-летний ранее неоднократно судимый житель поселка Тучково. Мужчина причастен к ряду краж имущества и денежных средств на территории Рузского городского округа.
Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
В начале июля в Рузском городском округе произошло разрушение дамбы. Вода вышла из реки Городенки и хлынула на частный сектор. В результате оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами.
Уровень воды в отдельных местах поднялся до 15 сантиметров. Более 50 человек были эвакуированы из-за подтопления домов. Пострадавшим выплатили около 30 миллионов рублей.
"Специальный репортаж": "рузское море"
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