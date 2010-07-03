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02:00

На стадионе известного голландского футбольного клуба обрушилась крыша

происшествия спорт

02:00

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Фото: ФК "Зенит"/ТАСС/Вячеслав Евдокимов

На домашнем стадионе голландского футбольного клуба "АЗ" в городе Алкмар обрушилась крыша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды.

"Мы были крайне потрясены произошедшим, но очень рады, что обошлось без человечески жертв. В ближайшие дни проведем расследование с участием экспертов в этой области", – подчеркнул исполнительный директор "АЗ" Роберт Энхоорн.

Отмечается, что причины случившегося будут озвучены только после проведения официального расследования.

"Пока на стадионе не станет безопасно, матчи проводиться не будут", – заявил Энхоорн.

Ближайшую домашнюю встречу команда "АЗ" должна провести с украинским "Мариуполем" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. О переносе матча пока не сообщалось.

Ранее стало известно о количестве пострадавших от смерча в Люксембурге. В результате урагана были сорваны деревья, снесены крыши домов, разбиты окна и повреждены автомобили.

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происшествия спорт

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