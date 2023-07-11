Причиной крушения вертолета в Непале могла стать плохая погода

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Вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми на боту мог разбиться из-за плохой погоды, сообщил заместитель суперинтенданта полиции района Солукхумбу Дипак Шрестха. Его цитирует ТАСС.

Он пояснил, что это предварительная причина. Сейчас идет подготовка к переброске тел в Катманду.

Ранее стало известно, что вертолет разбился в регионе Чиханданда в районе Солукхумбу. Его обнаружили местные жители. На борту находились пятеро пассажиров из Мексики и пилот из Непала. Все они погибли.

Вертолет направлялся в Катманду около 10 утра и потерял связь с диспетчерским пунктом в 10:15. Известно, что пассажиры вертолета прибыли, чтобы посмотреть на высочайшие пики мира, в том числе Эверест.

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