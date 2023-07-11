В Японии шесть человек погибли из-за мощных ливней

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По меньшей мере шесть человек погибли на юго-западе Японии из-за сходов оползней и подтоплений, которые были вызваны сильными проливными дождями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Он также добавил, что два человека получили различные травмы в результате непогоды, еще трое числятся пропавшими без вести. В данный момент осуществляются их поиски.

Отмечается, что мощные ливни шли на юго-западе Японии с конца прошлой недели. В некоторых районах интенсивность выпадения осадков составляла от 55 до 92 миллиметров в час, что приводило к разливам рек и сходам оползней.

Кроме того, в данном регионе было нарушено транспортное сообщение, а также была остановлена работа заводов автоконцерна Toyota.

Ранее в поселке Мирном в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных дождей. В результате непогоды в регионе оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил санаторно-курортному комплексу организовать работу по координации передвижения туристов в связи с подтоплениями, к которым привели ливни.

Санаторно-курортный комплекс будет координировать передвижения туристов в Сочи