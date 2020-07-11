Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы потушили

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сотрудники пожарных служб ликвидировали возгорание в ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

"Пожар ликвидирован", – подтвердил источник.

По данным столичного главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 1:52. Возгорание случилось внутри одноэтажного металлического ангара. Огонь охватил площадь в 150 "квадратов".

"Сообщение о пожаре по адресу: 3-й Угрешский проезд, дом 13", – передает информацию ведомства Агентство "Москва".

Ранее источник сообщал, что возгорание происходит по адресу: 3-й Угрешский проезд, 12А. Он также отмечал, что площадь возникшего возгорания составляет порядка 300 квадратных метров.