Ангар загорелся на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы произошло возгорание ангара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"По адресу 3-й Угрешский проезд, 12А горит ангар", – сообщил источник.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. В данный момент сохраняется опасность распространения огня на соседние здания.

"В ангаре складирован мусор", – добавил источник.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается. Сотрудники пожарных служб продолжают борьбу с огнем.

Ранее пожар произошел в доме на Новоясеневском проспекте. Из дома были частично эвакуированы жильцы.

Позднее пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.