Черную змею длиной 1,5 метра нашли на дереве на юго-западе Москвы

11 июля, 16:29
Фото: ТАСС/Кузьмин Олег
Длинную черную змею нашли на дереве на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".
Змею длиной 1,5 метра нашли в районе дома 45 на Ленинском проспекте. Ее вид пока не определили, так что животное может нести угрозу людям. На место отправились сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В Подмосковье в июне из-за жары активизировались гадюки. С начала сезона медики зафиксировали несколько случаев укусов змей.
Наиболее опасными местами в Подмосковье по распространению гадюк считают районы южного направления – Домодедовский, Подольский, а также Раменский и Ленинский. Специалисты советуют быть внимательными при прогулках в лесу и помнить, что змеи нападают на людей, только если на них случайно наступить или взять в руки.
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