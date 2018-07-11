Мужчина упал под поезд в московском метро

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На станции московского метрополитена "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии под поезд упал мужчина. Пострадавший скончался от полученных травм, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что приостановлено движение поездов на участке от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" в сторону из центра из-за происшествия с пассажиром.

На данный момент движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии восстановили, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.