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Происшествия

11 июля, 09:37

Фанаты устроили беспорядки в Брюсселе после вылета Бельгии из ЧМ

происшествия за рубежом ЧМ-2018

Фото: АР/Olivier Matthys

Футбольные фанаты устроили беспорядки в Брюсселе после проигрыша национальной сборной в полуфинальном матче чемпионата мира, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел на площади Мируар в коммуне Жет на северо-западе столицы, где установили огромный экран для просмотра матчей мундиаля. После поражения французской сборной болельщики начали переворачивать столы расположенных поблизости кафе. Затем произошла драка.

К месту конфликта прибыли 120 сотрудников правоохранительных органов, которых фанаты начали закидывать камнями. Одна сотрудница полиции получила ранения. Оперативники блокировали территорию, из-за чего прервали движение трамваев и закрыли две станции метро.

В первом полуфинале чемпионата мира французская сборная со счетом 1:0 обыграла команду Бельгии. На 51-й минуте решающий гол забил защитник Самюэль Юмтити.

В финале французы встретятся с победителем пары Англия – Хорватия. Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Бельгийцам же теперь предстоит побороться за третье место в матче, который пройдет 14 июля.

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