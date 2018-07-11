На Аляске при крушении самолета выжили все пассажиры

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Небольшой чартерный самолет 10 июля потерпел крушение в американском штате Аляска.

Как сообщает телеканал ABC, в момент авиакатастрофы на борту находились десять пассажиров и пилот. Выжили все. Несколько человек получили травмы.

Сообщается, что самолет упал в горной местности острова Принца Уэльского, который находится на юго-востоке штата неподалеку от города Кетчикан.

Спасатели установили точное место падения воздушного судна. Пострадавших доставили в местную больницу.

Причины крушения самолета пока неизвестны. Начато расследование.