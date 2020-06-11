В Москве задержали подозреваемых в похищении предпринимателя

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Правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в похищении бизнесмена в Москве. Преступление было совершено в 2019 году, передает Агентство "Москва".

По данным следствия, 3 апреля прошлого года злоумышленники похитили предпринимателя и отвезли его в село под Ярославлем, где удерживали его против воли. За освобождение они требовали от мужчины 32 миллиона рублей. Спустя время эта сумма была снижена до 9 миллионов.

"По истечении трех дней, испугавшись, что их преступные действиях будут раскрыты, они приняли решение вывезти потерпевшего в Московскую область, где оставили его в неизвестной местности. Освободившись, мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, однако не смог описать похитивших его людей, а также место его удержания, поскольку на протяжении всего времени на его голову был надет мешок", – пояснила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении человека по предварительному сговору. В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

Ранее троих злоумышленников задержали за похищение человека в Подмосковье. Известно, что преступники набросились на 22-летнего местного жителя и силой посадили его в машину. Привезя его в частный дом, они потребовали от него 200 тысяч рублей в счет несуществующего долга.