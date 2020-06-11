Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков

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Актера Михаила Ефремова допрашивают по поводу ДТП и сбыта ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

"В настоящее время водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Также пройдет его допрос по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Ефремова увезли на допрос в связи с передачей дела из окружного УВД в столичное управление МВД.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов признал свою вину. Сам актер назвал произошедшее чудовищным.

По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца. В прокуратуре обосновали данную меру пресечения вероятностью того, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Ведомство также будет отвечать за контроль соблюдения актером домашнего ареста.

Позже столичная полиция установила факт сбыта наркотиков актеру. В настоящий момент лица, которые продали наркотик Ефремову, не установлены. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").