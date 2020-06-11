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Происшествия

14:41

Михаила Ефремова увезли на допрос

происшествия

Видео: телеканал Москва 24

Михаила Ефремова увезли на допрос в ГСУ ГУ МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он покинул квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН. Его везут на допрос в связи с передачей дела из окружного УВД в столичное управление МВД.

"После передачи дела из окружного УВД в ГУ МВД по Москве с Ефремовым вновь проводятся следственные действия, в том числе допрос", – рассказал источник.

Ранее столичная полиция установила установила факт сбыта наркотиков актеру. В настоящий момент лица, которые продали наркотик Ефремову, не установлены. По факту установки возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов признал свою вину. Сам актер назвал произошедшее чудовищным.

По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца. В прокуратуре обосновали данную меру пресечения вероятностью того, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Ведомство также будет отвечать за контроль соблюдения актером домашнего ареста.

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