Неизвестный зашифровал файлы на компьютерах Театра кукол имени Образцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Государственном академическом центральном театре кукол имени Образцова произошел инцидент, в результате которого были заражены компьютеры. Об этом Агентству "Москва" рассказали в правоохранительных органах.

В полицию поступила информация о происшествии в театре на улице Садовой-Самотечной. "Оперативники пообщались с руководителем компьютерного отдела театра, и тот сообщил, что 25 мая на двух компьютерах все рабочие файлы оказались зашифрованы вирусом, а также была оставлена информация, с кем нужно связаться для избавления от вируса", – заявили стражи порядка.

При этом заявитель вышел на связь с неизвестным в мессенджере. Тот потребовал от сотрудника театра за расшифровку одну тысячу долларов.

В дальнейшем работник культурного учреждения обратился в полицию, начата проверка. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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