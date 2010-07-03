В Томской области нашли украденный участок дороги

В Томской области разыскали бетонные плиты, украденные с участка дороги в Верхнекетском районе. Полиция задержала подозреваемого в краже, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Задержанным оказался ранее не судимый житель Верхнекетского района 1989 года рождения. По предварительным данным, 28 мая мужчина похитил 52 плиты, погрузив их на КамАЗ с прицепом с помощью манипулятора. Ночью он выгрузил их на промплощадке в поселке Белый Яр.

На следующий день, узнав, что его ищет полиция, подозреваемый погрузил 35 плит на КамАЗ, отвез их обратно и уложил на дорогу. Остальные плиты уже изъяли сотрудники полиции. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей.

Ущерб полностью возмещен. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Кража". Похитителю грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что плиты исчезли с единственной дороги, ведущей в село Катайга Верхнекетского района. Покрытие пропало на участке длиной около 100 метров.