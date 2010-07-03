В Томской области нашли украденный участок дороги

В Томской области разыскали бетонные плиты, украденные с участка дороги в Верхнекетском районе. Полиция задержала подозреваемого в краже, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.
Задержанным оказался ранее не судимый житель Верхнекетского района 1989 года рождения. По предварительным данным, 28 мая мужчина похитил 52 плиты, погрузив их на КамАЗ с прицепом с помощью манипулятора. Ночью он выгрузил их на промплощадке в поселке Белый Яр.
На следующий день, узнав, что его ищет полиция, подозреваемый погрузил 35 плит на КамАЗ, отвез их обратно и уложил на дорогу. Остальные плиты уже изъяли сотрудники полиции. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей.
Ущерб полностью возмещен. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Кража". Похитителю грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что плиты исчезли с единственной дороги, ведущей в село Катайга Верхнекетского района. Покрытие пропало на участке длиной около 100 метров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.