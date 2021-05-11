В СК примут исчерпывающие меры для установления причин трагедии в Казани

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Следственный комитет РФ примет исчерпывающие меры для установления причин случившегося в школе Казани. Об этом руководитель ведомства Александр Бастрыкин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи тщательным образом изучат и дадут правовую оценку всем обстоятельствам, которые способствовали совершению этого жестокого и циничного преступления", – подчеркнул Бастрыкин.

Он пожелал скорейшего выздоровления и терпения тем, кто пострадал в результате нападения на школу. Родственникам и близким погибших глава СК РФ выразил соболезнования, подчеркнув, что нет ничего страшнее потери ребенка.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Г., разрешение на гладкоствольное ружье он получил 28 апреля. По его словам, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

