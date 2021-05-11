СК завел дело после ДТП с автобусом и фурой в Пензенской области

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Фото: СК РФ по Пензенской области
Сотрудники Следственного комитета открыли уголовное дело по факту столкновения фуры и рейсового автобуса на трассе в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
В ведомстве уточнили, что дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ.
"Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – пояснили в СК.
По данным следователей, за рулем фуры Renault находился мужчина 1947 года рождения. Причиной аварии стало то, что водитель большегруза не справился с управлением. Сейчас подозреваемый задержан.
Ранее стало известно, что на 651-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" произошла серьезная авария. По имеющейся информации, фура въехала в рейсовый автобус Пенза – Кижеватово, из которого на остановке выходили люди.
В результате аварии погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения. Кроме того, восемь человек были госпитализированы. Оба водителя также обратились за медицинской помощью.
По факту случившегося прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства планируют оценить соответствие условий дорожного движения требованиям безопасности.
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