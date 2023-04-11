В Москве задержали охранника, которого подозревают в краже товара и денег на 3 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полиция задержала работника частной охранной организации, которого подозревают в краже товара и денег на сумму почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщает UУ МВД России по столице.

Как отметили в ведомстве, 48-летний мужчина работал в магазине бытовой техники и электроники.

"Предварительно установлено, что злоумышленник, работавший в данной торговой точке, отключил камеры видеонаблюдения и сигнализацию, после чего проник в служебное помещение и похитил оттуда мобильные телефоны и денежные средства из кассы", – указано в сообщении.

Полицейские приехали к месту жительства подозреваемого и провели обыск, в ходе которого удалось найти и изъять часть похищенного.

В ведомстве заявили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". В настоящее время охранник находится под подпиской о невыезде.

Ранее в столице задержали мужчину, который попытался украсть тело Владимира Ленина. Полицейские оперативно задержали нарушителя, на допросе мужчина во всем признался, но о причинах такого поступка он ничего не рассказал. Приехавшие на вызов медики признали его психически нездоровым.



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