11:06Происшествия
ФСБ задержала жителя Хабаровска по делу о госизмене за переводы денег ВСУ
Фото: 123RF/flynt
Жителя Хабаровска подозревают в госизмене. Он был задержан Федеральной службой безопасности за оказание финансовой помощи украинской армии. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.
"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Выяснилось, что он переводил деньги, чтобы украинские военнослужащие могли закупить оружие, обмундирование и боеприпасы.
Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ.
По данным спецслужб, для того, чтобы нанести ущерб безопасности РФ, подозреваемый нашел лиц, которые могли помочь с выездом на Украину, купил медицинские средства первой необходимости, специальную амуницию, а также проработал маршруты выезда.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
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