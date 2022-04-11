Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ступине выросло до трех

Фото: Москва 24

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Ступине выросло до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что третьего погибшего обнаружили под завалами. Спасатели пытаются достать тело.

Видео: Москва 24

Взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, при взрыве пострадали семь человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о гибели 12-летней девочки. Он добавил, что навестил в госпитале отца погибшего ребенка и поговорил с ее мамой.

В настоящее время спасатели проводят замеры поврежденного дома, чтобы убедиться в том, что он не является аварийным. Воробьев отметил, что в некоторые подъезды жители смогут попасть уже сегодня.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.

