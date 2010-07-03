Один человек погиб при пожаре в квартире на западе столицы

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Один человек погиб при пожаре в квартире в районе Очаково-Матвеевское, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Как сообщил представитель столичного главка, сообщение о пожаре на улице Большая Очаковская, дом 22, поступило в 20:58, передает Агентство "Москва". Возгорание, площадью пять квадратных метров, произошло в квартире на втором этаже.

В ходе тушения сотрудники МЧС спасли из горевшей квартиры два человека, с вышерасположенных этажей спасены пять человек. Пожар был ликвидирован в 21:18.