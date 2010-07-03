Три человека спасены во время тушения пожара в квартире в Конькове

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Трех человек спасли во время тушения пожара в квартире в столичном районе Коньково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже дома № 31, корпуса 1 по улице Введенского. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В целях безопасности из подъезда вывели еще 15 человек.