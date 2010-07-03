Тело недоношенного ребенка нашли в столичном лесу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали лес на юго-западе столицы и нашли тело недоношенного ребенка. Об этом сообщает сайт СК по Москве.

Мальчика, родившегося на шестом месяце, обнаружили днем 11 апреля. На нем были следы укусов животных.

После случившегося следователи завели уголовное дело об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Сейчас на месте, где лежал младенец, работает оперативная группа. Обстоятельства гибели ребенка выясняются.