Помощник депутата Госдумы найден мертвым в рабочем кабинете

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В здании Государственной думы в одном из кабинетов обнаружен мертвым помощник депутата Николая Ковалева, скончавшегося на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии "Единая Россия".

Информацию об обнаружении тела также подтвердили ТАСС в нижней палате парламента.

"Действительно, сегодня на своем месте в Госдуме умер помощник Николая Дмитриевича Ковалева – Сергей Лебедев. Насколько нам известно, они долго работали вместе, это его давний товарищ", – указал источник.

5 апреля сообщалось, что в Москве скончался бывший директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев. В комитете по безопасности и противодействию коррупции отметили, что он умер после продолжительной болезни.