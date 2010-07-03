Два столичных вуза эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Московский институт индустрии туризма и Московский психолого-социальный университет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

На улицу вывели около 450 человек. В обоих вузах людей эвакуировали еще до приезда специалистов.

Сейчас полиция проверяет здания на Кронштадтском бульваре и в 4-м Рощинском проезде.

Ранее взрывчатку также искали в Пресненском суде, где слушается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В итоге бомбу в здании не нашли.