СК организовал проверку по факту смерти матери и сына в Химках

В Химках следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и ее сына. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК Ольгу Врадий.
В четверг, 11 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 25-летнего мужчины и 54-летней женщины в квартире в микрорайоне Сходня. По данным следствия, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина сильно ударил женщину по голове, а после чего покончил с собой.
В настоящий момент по факту происшествия проводится необходимый комплекс следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Ранее в жилом доме на 15-й Парковой улице нашли мертвой 20-летнюю девушку. По предварительным данным, в квартире вместе с погибшей находился ее приятель. И по одной из версий, он напал на девушку с ножом. Самого молодого человека доставили в больницу с колото-резаными ранениями.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.