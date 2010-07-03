СК организовал проверку по факту смерти матери и сына в Химках

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В Химках следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и ее сына. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК Ольгу Врадий.

В четверг, 11 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 25-летнего мужчины и 54-летней женщины в квартире в микрорайоне Сходня. По данным следствия, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина сильно ударил женщину по голове, а после чего покончил с собой.

В настоящий момент по факту происшествия проводится необходимый комплекс следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее в жилом доме на 15-й Парковой улице нашли мертвой 20-летнюю девушку. По предварительным данным, в квартире вместе с погибшей находился ее приятель. И по одной из версий, он напал на девушку с ножом. Самого молодого человека доставили в больницу с колото-резаными ранениями.