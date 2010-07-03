Мужчина до смерти избил знакомую и сдался полиции

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в национальном парке "Лосиный остров", сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы вечером 10 апреля обратились случайные прохожие. По их словам, к ним на улице Красная Сосна подошел незнакомый мужчина и рассказал, что убил свою знакомую.

На место прибыли полицейские и задержали дожидавшегося их 42-летнего приезжего из Башкирии. Мужчина отвел сотрудников МВД в парк "Лосиный остров" и показал труп женщины средних лет. Смерть ее наступила около 13 часов назад. На теле обнаружили кровоподтеки в области носа и гематому под правым глазом.

Мужчина признался, что до смерти избил женщину. Его доставили в отдел полиции, а тело отвезли в морг для установления причины смерти.