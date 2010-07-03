На западе Москвы эвакуируют сотрудников бизнес-центра "Конвент плюс"

Фото: konvent-plyus.ru

В бизнес-центре "Конвент плюс" на западе Москвы эвакуируют сотрудников и посетителей из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Бизнес-центр располагается в Багратионовском проезде, доме №7, корпусе 20. По соседству располагается торговый центр "Горбушкин двор".

В минувшую субботу, 6 апреля, полиция проводила проверку в гостинице "Балчуг" после анонимного сообщения о "минировании".

В этот же день из-за угрозы взрыва задержали вылет самолета из Домодедово в Токио.