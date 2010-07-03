В Турции задержали троих мужчин за приставание к манекену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Анталье задержаны трое мужчин за кражу и "непристойные действия" по отношению к манекену в магазине женской одежды, передает телеканал Haberturk.

В полицию с заявлением обратился хозяин магазина. Он рассказал о краже шубы с манекена. Приехавшая на место полиция обнаружила множество отпечатков пальцев на женской фигуре.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как трое местных жителей ночью проникли в магазин и сняли с манекена одежду. Молодые люди "целовали манекен и приставали к нему".

Мужчин удалось задержать. После допроса их освободили под полицейский контроль.